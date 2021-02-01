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Патриарх Кирилл заметил утрату жизненных ориентиров у молодежи

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что кризис поколения заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры. Он также призвал родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.

«Самое большое влияние на формирование человека оказывают его родители. <...> Сегодня имеет место так называемый кризис молодого поколения. Нередко молодежь наша буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры. <...> [В душе ребенка] должны формироваться правильные мысли, правильные убеждения, которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям», — цитирует ТАСС патриарха.

На подрастающее поколение, считает он, огромное влияние оказывают сегодня средства массовой информации, телевидение и интернет, с которыми родителям трудно конкурировать.

«Поэтому если мы хотим иметь по-настоящему светлое будущее для нашего народа, для Отечества нашего, мы должны о многом подумать в эти особые дни. Подумать о том, как формируется сознание нашей молодежи, какие силы влияют на сердца и души, как выстраивается информационный поток, который сегодня поглощает современного человека, какими идеями наполнен этот поток», — заключил патриарх.

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