Песков рассказал о попытке Путина докричаться до здравого смысла

Пресс-секретарь российского президента назвал выступление Владимира Путина на «давосской неделе» глубочайшим анализом, с которым до сих пор не выступал ни один мировой лидер.

Это была «попытка докричаться до здравого смысла политиков», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Представитель Кремля отметил, что не может согласиться с мнением некоторых политологов, назвавших речь Путина предостережением насчет давления на Россию. Он привел в пример Мюнхенскую речь российского президента, которую также «восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации».

«На самом деле, нет. И в этот раз тоже [нет] никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков», — подчеркнул Песков.

По его словам, в выступлении на «давосской неделе Путин «очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем - не одной стране, не двум странам, а всем - предстоит сталкиваться». «Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер», — добавил Песков.

Речь на мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня» была первым в 2021 году выступлением Путина на крупном международном форуме. В нем российский лидер обратил внимание, что ситуация в мире напоминает тридцатые годы прошлого века, а пандемия лишь обострила уже существовавшие проблемы.

Он предупредил о рисках «потерять целые цивилизационные и культурные материки», указал на неустойчивость экономики, ориентированной на «золотой миллиард», коснулся проблемы технологических гигантов и призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы.