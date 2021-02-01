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Соцсети обязали самостоятельно удалять незаконный контент

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Социальные сети с 1 февраля 2021 года должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, соответствующий закон вступил в силу в России. Согласно документу, к соцсетям отнесены все сайты, которые за сутки посещает более 500 тысяч пользователей.

Теперь соцсети должна самостоятельно принимать меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

На время оценки спорный контент придется заблокировать, а надзорное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений. Признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр будет Роскомнадзор.

За отказ от удаления противоправного контента соцсети начнут штрафовать — для юридических лиц наказание составит от 3 до 8 миллионов рублей.

К запрещенной информации относят материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, склоняющие детей к совершению опасных незаконных действий. К ней также относятся данные о способах изготовления и использования наркотиков и о способах совершения самоубийства и призывы к нему.

Запрещена реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино, а также информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, органам власти.

Призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях также попали в список запрещенных. Кроме этого, соцсети теперь обязаны не допускать распространения материалов, содержащих нецензурную брань. 


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