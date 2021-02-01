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Правила тюнинга автомобилей в России ужесточились

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правила тюнинга автомобилей изменились с 1 февраля, теперь российские автомобилисты не смогут получить разрешение на доработку транспортного средства, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы и протокол проверки.

Теперь, чтобы провести тюнинг автомобиля, сначала необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией. Лаборатория должна быть аккредитована на проведение таких работ.

Затем нужно обратиться в подразделение Госавтоинспекции и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию авто. С собой нужно взять заявление, паспорт, а также заключение предварительной технической экспертизы.

Изменения внесены постановлением правительства «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза».

Согласно документу, после внесения изменений придется представить автомобиль на осмотр в ГИБДД и получить свидетельство. Также тюнинг будет запрещен для машин, чьи агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки находятся в розыске.

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