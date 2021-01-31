Ольга Серябкина рассказала о желании завести ребенка

Певица Ольга Серябкина, прославившаяся благодаря группе Serebro, заявила о желании завести ребенка. Об этом она написала в Instagram.

Отвечая на вопрос подписчика в Instagram, хочет ли она в ближайшее время ребенка, певица ответила: «Конечно, хочу. Но сроки не ставлю себе».

35-летняя певица долгое время оставалась завидной невестой. Серябкина никогда не афишировала личную жизнь. В конце октября 2021 года она ошарашила поклонников, опубликовав фотографии со своей свадьбы.

Супругом Серябкиной оказался малоизвестный бизнесмен. После замужества певица сменила имидж — сделала каре и стала придерживаться более строго стиля в одежде.