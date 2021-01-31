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Задержаны подозреваемые в убийстве футболиста в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Омской области

Подозреваемые в убийстве профессионального игрока футбольного клуба «Иртыш» признались, что напали на спортсмена и его друга ради ограбления, сообщает в воскресенье СУ СК РФ по Омской области.

По версии следствия, подозреваемые мужчины 30 и 33 лет заметили на улице двух парней, возвращавшихся домой из магазина с пакетом. Они напали на потерпевших с целью ограбления. 30-летний нападавший ударил футболиста ножом в спину, от чего тот умер. Второго парня тяжело ранили, но он выжил.

«Подозреваемые при проведении допроса дали признательные показания о совершении нападения на потерпевших с целью хищения их личного имущества», — говорится в сообщении следственных органов.

Погибшим оказался бывший игрок молодежного и основного состава футбольного клуба «Иртыш». Спортсмену был 21 год.

В настоящее время подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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