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Правозащитники сообщили о более 3 тысячах задержанных на протестах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Силовики на несанкционированных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального по состоянию на 16:30 (мск) задержали 3062 человека, следует из данных «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Москве — 844, следом идут Санкт-Петербург (488) и Красноярск (194). Отдельные управления МВД сообщали о числе задержанных в своем городе, в целом по стране ведомство информацию пока не приводило.

В ходе прошлых акций, состоявшихся 23 января, более 3 тыс. задержанных в «ОВД-Инфо» зафиксировали около 23.43 (мск).

Сторонники Навального провели в воскресенье несогласованные митинги по всей России. Они требуют освободить оппозиционера, который после возвращения из Германии была арестован. ФСИН обвиняет его в нарушении условий наказания по делу «Ив Роше» и требует заменить условный срок на реальный.


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