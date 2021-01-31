НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Роскомнадзор бросился на поиски фейков о митингах

Источник:
Sibnet.ru
274 4
Фото: © Sibnet.ru

Фейки, касающихся несанкционированных митингов, начали распространяться в социальных сетях. Они незамедлительно блокируется — распространители привлекаются к ответственности, говорится в заявлении Роскомнадзора.

«На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций», — сказано в заявлении ведомства.

Согласно статье 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается, предупредили в Роскомнадзоре.

Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления.

Сторонники Навального проводят в воскресенье несогласованные митинги по всей России. Они требуют освободить оппозиционера, который после возвращения из Германии была арестован. ФСИН обвиняет его в нарушении условий наказания по делу «Ив Роше» и требует заменить условный срок на реальный.

Тема: Дела Навального
Правозащитники сообщили о более 3 тысячах задержанных на протестах
Юлию Навальную задержали в Москве
Квест вместо митинга: новосибирский ОМОН переиграл Навального
Силовики начали задерживать участников акции протеста в Москве
смотреть все
Политика #Россия #Соцсети
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Правозащитники сообщили о более 3 тысячах задержанных на протестах
Песков раскрыл подробности разговора Путина с Байденом
Роскомнадзор бросился на поиски фейков о митингах
Вечный спор: автомат Калашникова против М-16
Подробности
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
Сибирь 31.01.2021 18:35
Красноярск стал лидером Сибири по задержанным на митинге
Сибирь 31.01.2021 16:49
Полиция уcтроила квест вышедшим на митинг новосибирцам
Сибирь 31.01.2021 13:38
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Сибирь 31.01.2021 13:28
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6287
ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина»
3030
США похитили российский «Панцирь»
2634
«Дворец Путина» воссоздали в Minecraft
2426
Обсуждение (4)
Картина дня
Правозащитники сообщили о более 3 тысячах задержанных на протестах
Песков раскрыл подробности разговора Путина с Байденом
Роскомнадзор бросился на поиски фейков о митингах
Вечный спор: автомат Калашникова против М-16
Актуальные темы
Правила жизни
190
Коронакризис
2156
Экзамены
24
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
67
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Иркут 69

Конечно нет. Если продавщица в магазине объявит, что вы собираетесь купить "санкционную" банку шпрот...

Иркут 69

Со слов в репродукторе прилипают губы к металлу 😀А нарушением закона является установленный документально...

Uynachalnica

А про переигрывание, с этим и опростоволоситься можно! Пока по очередному сигналу будут центральную площадь...

Иркут 69

Это же сколько ментов стянули на противодействие мирному общественном мероприятию.... Не удивлюсь если...
Sibnet.Ru