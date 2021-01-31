Роскомнадзор бросился на поиски фейков о митингах

Фейки, касающихся несанкционированных митингов, начали распространяться в социальных сетях. Они незамедлительно блокируется — распространители привлекаются к ответственности, говорится в заявлении Роскомнадзора.

«На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций», — сказано в заявлении ведомства.

Согласно статье 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается, предупредили в Роскомнадзоре.

Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления.

Сторонники Навального проводят в воскресенье несогласованные митинги по всей России. Они требуют освободить оппозиционера, который после возвращения из Германии была арестован. ФСИН обвиняет его в нарушении условий наказания по делу «Ив Роше» и требует заменить условный срок на реальный.