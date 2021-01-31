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Юлию Навальную задержали в Москве

Источник:
ТАСС
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Фото: © yulia_navalnaya; instagram.com/yulia_navalnaya/

Жену оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали в воскресенье во время несогласованного шествия к СИЗО «Матросская Тишина», где содержится ее супруг.

«Юлию Навальную задержали, статус ее пока неизвестен, поскольку нет связи. Ни в одно ОВД она пока не поступала», — сказала ТАСС ее адвокат Светлана Давыдова.


Навальная была задержана и на акции 23 января на Пушкинской площади. Тогда ее доставили в полицию и отпустили без составления протокола.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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