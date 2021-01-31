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Песков раскрыл подробности разговора Путина с Байденом

Источник:
«Россия-1»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в своем первом телефонном разговоре признали наличие очень глубоких разногласий, требующих интенсивного диалога двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Одним из примеров разногласий стала оценка ситуации на Украине: пресс-служба Кремля по итогам разговора использовала формулировку «внутриукраинское урегулирование», тогда как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки упомянула «продолжающеюся агрессию со стороны России» в отношении Украины.

«Это позиция Соединенных Штатов Америки, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений», — отметил Песков.

По его словам, с инициативой проведения разговора российская сторона вышла «буквально через несколько дней» после инаугурации нового Байдена. Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся во вторник, 26 января и продолжался чуть более 35 минут.

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