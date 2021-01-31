Ученые нашли уникальное средство от облысения

Тайские исследователи выяснили, что авиценния морская, являющаяся одним из видов мангровых деревьев, содержит авицехинон-С — химическое вещество, останавливающее выпадение волос.

Ученые провели эксперимент с участием пятидесяти человек, страдающих облысением. Они регулярно втирали экстракт авиценнии морской в кожу головы. Ученые сделали вывод: авицехинон-С не только предотвращает облысение, но и способствует росту новых волос.

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«Мы обнаружили много преимуществ у этого вида растения. Во-первых, оно не позволяет ферментам вырабатывать гормоны, способствующие облысению. Во-вторых, авиценния морская помогает организму производить белок, стимулирующий рост волос», — приводит РИА Новости слова профессора Университета Чулалонгкорна Ванчая Дикнамкула.

Ученый отметил, что большинство препаратов от облысения являются синтетическими и содержат вещества, образуемые химически синтезированными элементами. Он добавил, что такие средства имеют множество побочных эффектов, тогда как экстракт авиценнии морской состоит из натуральных компонентов.