Силовики начали задерживать участников акции протеста в Москве

Силовики в центре Москвы, где с утра собираются участники несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, начали задержания активистов.

К станции метро «Сухаревская» стянуты десятки полицейских. Часть людей попыталась скрыться во дворе церкви Троицы в Листах, но и там их начали задерживать.

В пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы РБК сообщили о нескольких сотнях участников несогласованной акции, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 — у станции метро «Красные ворота».

На Пушкинской площади, Лубянке, Чистых прудах, Трубной площади выставлены кордоны полиции, пройти через которые можно только предъявив удостоверение с места работы. От журналистов требуют редакционное задание и удостоверение сотрудника СМИ.

В районе перекрытой Лубянской площади на улицах практически нет людей.