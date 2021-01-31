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Силовики начали задерживать участников акции протеста в Москве

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Силовики в центре Москвы, где с утра собираются участники несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, начали задержания активистов.

К станции метро «Сухаревская» стянуты десятки полицейских. Часть людей попыталась скрыться во дворе церкви Троицы в Листах, но и там их начали задерживать.

В пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы РБК сообщили о нескольких сотнях участников несогласованной акции, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 — у станции метро «Красные ворота».

На Пушкинской площади, Лубянке, Чистых прудах, Трубной площади выставлены кордоны полиции, пройти через которые можно только предъявив удостоверение с места работы. От журналистов требуют редакционное задание и удостоверение сотрудника СМИ.

В районе перекрытой Лубянской площади на улицах практически нет людей.

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