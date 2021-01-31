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Красноярск стал лидером Сибири по задержанным на митинге

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Больше всего задержаний на несогласованной акции протеста было в Красноярске, меньше — в Кемерове, сообщается на сайте мониторинга политических преследований.

Несанкционированные митинги в воскресенье прошли почти во всех крупных городах. Люди вышли на улицу в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его арестовали 17 января, сразу, как политик вернулся в Россию из Германии. ФСИН обвиняет его в нарушении условий наказания по делу «Ив Роше» и требует заменить условный срок на реальный.

Больше всего задержанных в Красноярске — 83 человека. Далее идет Новосибирск, где в автозаках оказалось 72 человека. В Новокузнецке — 31, в Иркутске — 27, в Барнауле — 26. Меньше всего задержаний пришлось на Кемерово и Читу, там «скрутили» по два и пять человек соответственно.

Воскресные акции протеста в городах Сибири, несмотря на довольно большое число задержаний, прошли спокойно. В Иркутске горожане водили хоровод, а в Новосибирске полиция «переиграла» протестующих, перекрыв площади и улицы, по которым те передвигались.

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