ФБК Навального призвал Байдена ввести санкции против россиян

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против ряда россиян из-за ареста Алексея Навального.

«Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов — самой могущественной страны. (США) уже давно применяют санкции к лицам, причастным к коррупции», — сказал исполнительный директор фонда Владимир Ашурков.

По его словам, лица в списке относятся к одной из трех основных категорий: бизнесмены, «нарушители прав человека» и люди, «лично вовлеченные в преследование Навального» и созданного им фонда.

При этом в отдельную группу выделены восемь человек, которые, по мнению Ашуркова, должны быть подвергнуты санкциям в первую очередь. В их числе главы Минздрава и Минсельхоза, бизнесмены, журналисты, политики.

Навальный, осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

В Германии Навальный лечился в клинике Charite. 20 августа прошлого года он был госпитализирован в Омске. Затем его перевезли в Берлин. Правительство ФРГ заявило, что Навальный отравили веществом «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.