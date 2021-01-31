НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ФБК Навального призвал Байдена ввести санкции против россиян

Источник:
ТАСС
423 22
Фото: © The White House

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против ряда россиян из-за ареста Алексея Навального.

«Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов — самой могущественной страны. (США) уже давно применяют санкции к лицам, причастным к коррупции», — сказал исполнительный директор фонда Владимир Ашурков.

По его словам, лица в списке относятся к одной из трех основных категорий: бизнесмены, «нарушители прав человека» и люди, «лично вовлеченные в преследование Навального» и созданного им фонда.

При этом в отдельную группу выделены восемь человек, которые, по мнению Ашуркова, должны быть подвергнуты санкциям в первую очередь. В их числе главы Минздрава и Минсельхоза, бизнесмены, журналисты, политики.

Навальный, осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

В Германии Навальный лечился в клинике Charite. 20 августа прошлого года он был госпитализирован в Омске. Затем его перевезли в Берлин. Правительство ФРГ заявило, что Навальный отравили веществом «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.

Еще по теме
Песков раскрыл подробности разговора Путина с Байденом
Адвокаты по делу об импичменте разбежались от Трампа
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
Путин обсудил с Алиевым Карабах
смотреть все
Политика #Мир #Россия
О самом главном
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как рассчитать личное денежное число
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Все статьи
Картина дня
Песков раскрыл подробности разговора Путина с Байденом
Силовики начали задерживать участников акции протеста в Москве
Акции протеста на Дальнем Востоке прошли в форме хороводов
Вечный спор: автомат Калашникова против М-16
Подробности
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
Сибирь 31.01.2021 18:35
Красноярск стал лидером Сибири по задержанным на митинге
Сибирь 31.01.2021 16:49
Полиция уcтроила квест вышедшим на митинг новосибирцам
Сибирь 31.01.2021 13:38
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Сибирь 31.01.2021 13:28
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6217
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
3738
ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина»
3005
Рассекречены фишки будущей Android 12
2742
Обсуждение (22)
Картина дня
Песков раскрыл подробности разговора Путина с Байденом
Силовики начали задерживать участников акции протеста в Москве
Акции протеста на Дальнем Востоке прошли в форме хороводов
Вечный спор: автомат Калашникова против М-16
Актуальные темы
Правила жизни
190
Коронакризис
2156
Экзамены
24
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
67
Как это работает
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
102
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
100
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
99
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
97
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
56
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
Sibnet.Ru