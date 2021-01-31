НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Финансист перечислила лучшие способы вложения 100 тысяч рублей

Источник:
«Прайм»
343 1

Выбор ценных бумаг зависит от ряда факторов — срока размещения, ожидаемого дохода, общего финансового положения вкладчика, отношения к рискам. Поэтому у двух инвесторов с одними и теми же деньгами могут быть совершенно разные стратегии, отметил финансовый аналитик Анна Харченко

Если человек не намерен инвестировать и ждать длительное время, а также не готов к рискам, то внимание следует обратить на облигации федерального займа (ОФЗ). Большим преимуществом такого рода вложения в отличие от вклада является то, что продать облигации можно в любой момент, при этом проценты держатель облигаций не потеряет, сказала Харченко агентству «Прайм».

Желающие рискнуть получат больше дохода от корпоративных облигаций и акций российских компаний. По мнению Харченко, следует обратить внимание на Сбербанк, есть интересные альтернативы в нефтегазовом и металлургическом секторе. Достаточно привлекательна в этом смысле золотодобыча.

Харченко пояснила, что российские компании обычно начисляют щедрые дивиденды. При этом она отметила, что не стоит тратить всю сумму на одного эмитента. Альтернативы можно найти в нефтегазовом и металлургическом секторе.

Начинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций – их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для инвесторов.

Еще по теме
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
Мишустин проиндексировал федеральные пособия
Финансист посоветовал, как приумножить сбережения
Эксперт рассказала, как избавиться от звонков из банков
смотреть все
Экономика #Деньги
О самом главном
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как рассчитать личное денежное число
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Все статьи
Картина дня
Песков раскрыл подробности разговора Путина с Байденом
Силовики начали задерживать участников акции протеста в Москве
Акции протеста на Дальнем Востоке прошли в форме хороводов
Вечный спор: автомат Калашникова против М-16
Подробности
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
Сибирь 31.01.2021 18:35
Красноярск стал лидером Сибири по задержанным на митинге
Сибирь 31.01.2021 16:49
Полиция уcтроила квест вышедшим на митинг новосибирцам
Сибирь 31.01.2021 13:38
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Сибирь 31.01.2021 13:28
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6217
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
3738
ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина»
3005
Рассекречены фишки будущей Android 12
2742
Обсуждение (1)
Картина дня
Песков раскрыл подробности разговора Путина с Байденом
Силовики начали задерживать участников акции протеста в Москве
Акции протеста на Дальнем Востоке прошли в форме хороводов
Вечный спор: автомат Калашникова против М-16
Актуальные темы
Правила жизни
190
Коронакризис
2156
Экзамены
24
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
67
Подробности
Квест вместо митинга: новосибирский ОМОН переиграл Навального
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
102
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
100
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
99
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
97
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
56
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
Sibnet.Ru