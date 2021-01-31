Финансист перечислила лучшие способы вложения 100 тысяч рублей

Выбор ценных бумаг зависит от ряда факторов — срока размещения, ожидаемого дохода, общего финансового положения вкладчика, отношения к рискам. Поэтому у двух инвесторов с одними и теми же деньгами могут быть совершенно разные стратегии, отметил финансовый аналитик Анна Харченко

Если человек не намерен инвестировать и ждать длительное время, а также не готов к рискам, то внимание следует обратить на облигации федерального займа (ОФЗ). Большим преимуществом такого рода вложения в отличие от вклада является то, что продать облигации можно в любой момент, при этом проценты держатель облигаций не потеряет, сказала Харченко агентству «Прайм».

Желающие рискнуть получат больше дохода от корпоративных облигаций и акций российских компаний. По мнению Харченко, следует обратить внимание на Сбербанк, есть интересные альтернативы в нефтегазовом и металлургическом секторе. Достаточно привлекательна в этом смысле золотодобыча.

Харченко пояснила, что российские компании обычно начисляют щедрые дивиденды. При этом она отметила, что не стоит тратить всю сумму на одного эмитента. Альтернативы можно найти в нефтегазовом и металлургическом секторе.

Начинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций – их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для инвесторов.