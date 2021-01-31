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Адвокаты по делу об импичменте разбежались от Трампа

Источник:
РБК
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Фото: © The White House

Несколько ведущих адвокатов покинули команду бывшего президента США Дональда Трампа накануне слушаний в сенате дела о его импичменте из-за разногласий по поводу стратегии защиты.

От Трампа ушли два адвоката, которые должны были стать его главными защитниками по делу об импичменте, — Бутч Бауэрс и Дебора Барбери из Южной Каролины. Их помощники из этого штата Джонни Гассер и Грег Харрис тоже покинули команду бывшего главы государства. Кроме того, от Трампа ушел еще один защитник, Джош Ховард, приводит РЬК сообщения американских СМИ.

Причиной стали разногласия по поводу стратегии защиты Трампа. Экс-президент настаивал, чтобы адвокаты выстраивали свои аргументы на основании заявлений о фальсификациях на прошедших в ноябре выборах. Юристы хотели строить защиту на самом факте незаконности импичмента после того, как Трамп покинул пост президента.

По словам представителя команды Трампа Джейсона Миллера, намерения законодателей от Демократической партии США объявить импичмент неконституционны.

Импичмент Трампу палата представителей конгресса США объявила 13 января. Поводом стали беспорядки в Вашингтоне, во время которых сторонники бывшего главы государства взяли штурмом здание Капитолия. Слушания об импичменте начнутся в верхней палате конгресса после 8 февраля.

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