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Эксперт напомнила об отличиях симптомов COVID от гриппа

Источник:
«Вечерняя Москва»
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Клиническая картина вызываемого коронавирусом заболевания разнообразна и до конца не изучена, отметила врач-аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева.

«У COVID-19 много разных форм. Но классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10-12 дней, и это считается легкой формой», — приводит «Вечерняя Москва» слова Ярцевой.

Она пояснила, что организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. №Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе», — сказала врач.

Кроме того, по словам Ярцевой, при коронавирусе, в отличие от гриппа, чаще всего не поражается горло.

Тема: Коронакризис
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