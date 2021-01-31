Акции протеста на Дальнем Востоке прошли в форме хороводов

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального на Дальнем Восток собрали гораздо меньше участников, чем неделю назад.

Во Владивостоке силовиков в центре города было больше, чем протестующих. Участники акции переместились на набережную Спортивной гавани, а затем на лед Амурского залива. Там десятки человек принялись водить хоровод. По информации «ОВД-Инфо», полиция задержала 76 участников акции.

В Хабаровске силовики перекрыли центральную площадь. Туда смогли пройти лишь несколько десятков протестующих. Они около часа водили хоровод и выкрикивали лозунги. По данным «ОВД-Инфо», в городе были задержаны восемь человек.

Сторонники Навального проводят в воскресенье несогласованные митинги по всей России. Они требуют освободить оппозиционера, который после возвращения из Германии была арестован. ФСИН обвиняет его в нарушении условий наказания по делу «Ив Роше» и требует заменить условный срок на реальный.