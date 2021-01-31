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Частую смену смартфонов объяснили стыдливостью

Источник:
Naked Science
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Американские психологи из Мичиганского университета выяснили, что перед анонсом новых моделей смартфонов люди склонны бессознательно избавляться от старых моделей ради повышения социального статуса. Результаты работы опубликованы в

В борьбе за внимание покупателей технологические компании регулярно обновляют линейку продуктов. Такой стратегией пользуется Apple, причем новые версии ее смартфона iPhone с момента выпуска в 2007 году анонсируются ежегодно.

Поскольку объективно срок службы этих устройств превышает один год, ученых и маркетологов интересуют мотивы людей, которые согласны приобретать технику так часто, сообщает Naked Science со ссылкой на The Journal of Marketing Research.

Неясной остается судьба старых, но рабочих моделей, от которых владельцы отказываются в пользу новой версии продукта. Предыдущие опросы показали, что люди не склонны избавляться от старой техники только по причине анонса. Ученые из Мичиганского университета изучили динамику объявлений об утерянных iPhone и сопоставили ее со временем анонсов.

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Результаты показали, что незадолго до официальной презентации новых смартфонов число таких объявлений (использовалась база сайта IMEI Detective) стабильно снижалось и продолжало снижаться в последующем. Так, спустя несколько месяцев после выхода нового iPhone количество таких объявлений росло. Но вскоре показатель упал — вышел новый аппарат от Apple.

По мнению авторов, это может указывать на специфику поведения потребителей: осознавая отсутствие потребности в новом устройстве, они, тем не менее, бессознательно стремятся его получить и незаметно утилизируют старые модели. Таким образом человек может пытаться поддержать или повысить свой социальный статус, исключая основания считать себя расточительным.

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