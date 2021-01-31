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Определены победители новогодней игры

Источник:
Sibnet.ru
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Определены победители новогодней игры «Вопросы про». Участники, набравшие наибольшее количество игровых баллов, получили умную колонку и игровой роутер от Ростелеком.

Игра «Вопросы про» была запущена на портале Sibnet.ru к Новому году. В период с 16 по 31 декабря участники могли зарабатывать баллы, отвечая на вопросы, и обменивать их на подарки в игровом магазине.

По условиям акции, главные призы — умная колонка с «Марусей» и игровой роутер — предназначались для тех, кто на момент завершения игры будет иметь на балансе наибольшее количество баллов.

Умная колонка с «Марусей» досталась игроку из Прокопьевска. Его результат: 23090 баллов на балансе, 188 правильных ответов.

Игровой роутер RT-X уехал в Новокузнецк, к участнику, набравшему к завершению игры 21690 баллов. Игрок верно ответил на 174 вопроса и активно делился постами в соцсетях. 

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