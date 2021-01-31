Митинг в Иркутске закончился хороводом и сбитым квадрокоптером

Около 200 человек собралось на несанкционированный митинг в Иркутске, число протестующих значительно сократилось по сравнению с предыдущими выходными.

Серии несогласованных акций протеста проходят в воскресенье в крупных городах России. Изначальная цель таких мероприятий — поддержка оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали сразу после возвращения в Россию.

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Первые митинги прошли 23 января и собрали тысячи протестующих граждан. Многих людей задержали, но в целом мероприятия прошли мирно. Сегодня число недовольных сильно сократилось.

«Иркутяне водили хоровод в сквере Кирова. Некоторых увела полиция, но она вела себя корректно. Сбит один квадрокоптер», — передал с места событий Telegram-канал «Иркутск №1».

Кандидат исторический наук, доцент СФУ, политолог Сергей Комарицын, считает, что перспективы таких акций оценить невозможно. «Но это в любом случае закончиться, потому что как написано в священном писании: «То, что имеет начало, имеет конец», — сказал он.