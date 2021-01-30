Путин обсудил с Алиевым Карабах

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили работу совместного российско-турецкого центра по мониторингу перемирия в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Кремля.

Центр открылся 30 января на территории Азербайджана. «Выражена надежда, что деятельность центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Мониторинг перемирия будет вестись российскими и турецкими военными в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября прошлого года.

Личный состав центра представлен на паритетной основе — до 60 военнослужащих от каждой стороны. Он имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.