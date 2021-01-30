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Еще один новосибирец ответит за призывы к беспорядкам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Возбуждено еще одно дело о призывах к массовым беспорядкам в Новосибирске, задержан 27-летний молодой человек, сообщило СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видеозапись, «обращенную к неограниченному кругу лиц, содержащую призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих».

Кроме того, он призывал оказывать вооруженное сопротивления представителям власти — сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста в Новосибирске 31 января 2021 года.

«Распространял видео "ВКонтакте" с призывами выйти на митинг и угрозами сотрудникам полиции. Вину признаю. Раскаиваюсь», — заявил он в опубликованном СК видео.

Возбуждено два уголовных дела: по части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Молодой человек заключен под стражу.

Ранее в Новосибирске аналогичное дело возбудили в отношении 20-летнего местного жителя. Он призывал «вооружиться битами и ножами, чтобы сопротивляться полиции» на акции 23 января.

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Еще один новосибирец ответит за призывы к беспорядкам
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