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Ужастик Project Mara получит невероятную графику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Игра Project: Mara получит фотореалистичную графику, следует из опубликованных на YouTube дневников разработчиков из студии Ninja Theory. Хоррор будет использовать экспериментальную технологию воссоздания реального пространства.

Действие игры разворачивается в реально существующей квартире. Создатели обещают, что помещение будет воссоздано буквально до мельчайших элементов, включая существующие материалы и настоящее освещение.

Разработчики применили инновационную технологию для создания цифрового представления реального пространства. Так, для каждого элемента продуманы «признаки жизни» — например, пыль на поверхности или следы износа.

Студия Ninja Theory известна по психоделической игре Hellblade: Senua’s Sacrifice. Дата выхода Project: Mara пока неизвестна. Также разработчики пока не объявляли, на каких платформах выйдет хоррор.

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Удавиков

кто составляет эти рейтинги, в них правды не добьёшься

veny33

читаю и жутко становится,так допишимся и до того,что советские войска не освободили,а захватили европу,а...

DmitriyMysnyk

Надо лишь дать людям достойную жизнь с хорошими зарплатами и пенсиями,а не публичные дома

muilan

Пенсия 150 долларов, тут уж не до доверия
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