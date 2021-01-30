Ужастик Project Mara получит невероятную графику

Игра Project: Mara получит фотореалистичную графику, следует из опубликованных на YouTube дневников разработчиков из студии Ninja Theory. Хоррор будет использовать экспериментальную технологию воссоздания реального пространства.

Действие игры разворачивается в реально существующей квартире. Создатели обещают, что помещение будет воссоздано буквально до мельчайших элементов, включая существующие материалы и настоящее освещение.

Разработчики применили инновационную технологию для создания цифрового представления реального пространства. Так, для каждого элемента продуманы «признаки жизни» — например, пыль на поверхности или следы износа.

Студия Ninja Theory известна по психоделической игре Hellblade: Senua’s Sacrifice. Дата выхода Project: Mara пока неизвестна. Также разработчики пока не объявляли, на каких платформах выйдет хоррор.