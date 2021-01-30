Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира

Россиянин Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции. Он преодолел дистанцию в 15 километров за 35 минут 16,3 секунды.

Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Пол Голберг. Их отставание от Большунова составило всего 0,4 секунды, а итоговый результат пришлось определять по фотофинишу.

Накануне россиянин выиграл гонку с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем. 24 января Большунов попытался ударить лыжной палкой финского соперника Йони Мяки во время гонки, а после завершения дистанции въехал в соперника.

За неспортивное поведение Международная федерация лыжного спорта лишила сборную России бронзовой медали. Сам Большунов принес финскому лыжнику извинения, тот их принял.