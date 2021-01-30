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Xiaomi запатентовала лечебные смарт-очки

Источник:
Gizmochina
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Фото: marcoverch / Attribution License

Китайская компания Xiaomi запатентовала новое носимое устройство — «умные» очки с терапевтическими функциями. Описание гаджета пользователи нашли в опубликованной недавно патентной документации.

Документ носит название «Умные очки и футляр для очков». Предполагается, что устройство сможет генерировать звуковые сигналы, электромагнитные волны, а также световое излучение, которое можно будет использовать для лечения пациентов.

В частности, гаджет может использоваться в лечении различных расстройств и психических заболеваний. Например, это могут быть хроническая усталость, депрессия, беспокойное состояние, головные боли.

Известно, что световая стимуляция может эффективно снимать такие состояния. Кроме этого, подобные очки помогут в снятии усталости после продолжительной работы за компьютером, уверены разработчики.

Из патента следует, что внешне устройство будет напоминать обычные очки. Питание обеспечит встроенная аккумуляторная батарея. Однако пока неясно, когда именно Xiaomi собирается выпускать «умные» очки на коммерческий рынок.

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DmitriyMysnyk

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