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Парикмахер раскрыл главную ошибку при мытье головы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Phael Freitas / Attribution-ShareAlike License

Популярный американский парикмахер рассказал про главную ошибку при мытье головы в ролике, опубликованном на личном YouTube-канале.

Специалист объяснил, что часто люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. В результате повреждается кутикула волос, что приводит к выпадению волосяного покрова, пишет The Sun.

По словам парикмахера, некоторые пытаются как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы, другие скрабируют голову ногтями, но делать так категорически нельзя. Единственный правильный способ — делать щадящие движения руками из стороны в сторону.

Независимо от длины волос необходимо также использовать количество шампуня размером с крупную монету. Кроме этого, во время мытья головы вода должна быть теплой или прохладной, а не горячей.

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Топ комментариев

Удавиков

кто составляет эти рейтинги, в них правды не добьёшься

veny33

читаю и жутко становится,так допишимся и до того,что советские войска не освободили,а захватили европу,а...

DmitriyMysnyk

Надо лишь дать людям достойную жизнь с хорошими зарплатами и пенсиями,а не публичные дома

muilan

Пенсия 150 долларов, тут уж не до доверия
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