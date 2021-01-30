Парикмахер раскрыл главную ошибку при мытье головы

Популярный американский парикмахер рассказал про главную ошибку при мытье головы в ролике, опубликованном на личном YouTube-канале.

Специалист объяснил, что часто люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. В результате повреждается кутикула волос, что приводит к выпадению волосяного покрова, пишет The Sun.

По словам парикмахера, некоторые пытаются как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы, другие скрабируют голову ногтями, но делать так категорически нельзя. Единственный правильный способ — делать щадящие движения руками из стороны в сторону.

Независимо от длины волос необходимо также использовать количество шампуня размером с крупную монету. Кроме этого, во время мытья головы вода должна быть теплой или прохладной, а не горячей.