Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика на мысе Идокопас.

«Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — рассказал Ротенберг Telegram-каналу Mash.

Предприниматель уточнил, что приобрел актив несколько лет назад и решил построить там отель. Ранее Mash опубликовал репортаж изнутри «дворца Путина» в Геленджике. На записи были показаны рабочие, здание находится в процессе строительства.

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование про «дворец Путина» в Геленджике, в котором утверждалось, что рядом с мысом Идокопас в Краснодарском крае располагается неофициальная резиденция главы государства стоимостью 100 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фильм оппозиционера Алексея Навального является «враньем», а строением владеют один или несколько предпринимателей, разглашать имена которых было бы некорректно.