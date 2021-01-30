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МИД РФ раскритиковал санкции ЕС против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Санкции Евросоюза в отношении России незаконны и противоречат интересам самого ЕС, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Отношение к санкциям у нас известно. Во-первых, это незаконный инструмент. Во-вторых, это инструмент, который противоречит самим интересам Евросоюза. Я думаю, что сейчас осознание этого приходит ко многим странам Европы»,— цитирует Глушко ТАСС.

По словам дипломата, в последнее время Евросоюз создает «горизонтальные санкционные механизмы, что закладывает в законодательстве возможность принятия оперативных решений в отношении конкретных фигурантов.

В частности, это могут быть физические лица, институты, компании, бизнесмены. Глушко подчеркнул, что этот «скользкий путь» ведет в пустоту и создает неопределенность в отношениях России и Европы.

Депутаты Европарламента ранее подавляющим большинством голосов приняли резолюцию с призывом освободить оппозиционера Алексея Навального, пересмотреть отношения с Россией и ужесточить действующие ограничительные меры.

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