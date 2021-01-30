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Экс-глава омского Минздрава сбежала за границу от уголовного дела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Правительство Омской области

Экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, отправленная в отставку после скандала со «скорыми», которые не могли госпитализировать больных COVID-19, стала фигурантом уголовного дела и скрылась за границей, сообщило СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, Солдатова, директор казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктор Бабиков и «иные лица» заключили госконтракты с аффилированными компаниями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости.

Для этого были использованы бюджетные средства, выделенные Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19. В результате региональному Минздраву причинен ущерб в сумме более 105 миллионов рублей.

Возбуждено дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Максимальное наказание по ней предусматривает 10 лет лишения свободы.

Экс-министр не являлась к следователю, она скрылась за границей. Сейчас Солдатова объявлена в международный розыск. По данным омских СМИ, экс-чиновница находится в Дубае, где у нее есть квартира.

Солдатовой 46 лет. Министром здравоохранения Омской области она была чуть более семи месяцев (с апреля по ноябрь 2020), до этого занимала пост заместителя министра здравоохранения Московской области. Была уволена после скандала со «скорыми» — машины привезли больных коронавирусом ко зданию областного Минздрава, врачи заявили, что они не могут передать пациентов из-за нехватки мест в стационарах.

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Удавиков

кто составляет эти рейтинги, в них правды не добьёшься

veny33

читаю и жутко становится,так допишимся и до того,что советские войска не освободили,а захватили европу,а...

Иркут 69

Если человек против коррупции и беспредела, то это не значит что он "навальнист"....

Иркут 69

Он что похож на идиота? С самого начала все знали, да и он тоже, что нет у него ни одного теоретического...
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