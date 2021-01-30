Путин продлил договор СНВ-3

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, которое продлевает на пять лет действие СНВ-3, сообщает сайт Кремля.

«Президент подписал Федеральный закон "О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что продление договора отвечает интересам России, а также позволит сохранить прозрачность и предсказуемость отношений с США и поможет поддерживать стабильность во всем мире. Помимо этого, договор поспособствует продолжению ядерного разоружения.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Однако после того как Трамп проиграл президентские выборы, Вашингтон вернулся к переговорам.