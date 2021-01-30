Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат парламента Норвегии Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира. По его мнению, движение заставило бороться с расизмом по всей планете.

«Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, а также в Европе и Азии,— это эскалация конфликта, основанного на неравенстве. BLM стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью»,— сказал парламентарий.

Он признал, что были инциденты, когда на акциях движения были беспорядки и погромы. Однако депутат сослался на данные исследований, по которым большинство мероприятий Black Lives Matter были мирными, передает The Guardian.

В США в мае 2020 года начались массовые протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полиции. Акции были организованы Black Lives Matter и проходили до ноября.

По оценкам социологов, в протестах участвовали от 15 до 25 миллионов человек, в ряде ряде городов они переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Кроме этого, схожие протесты прошли в других странах мира.