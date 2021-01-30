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Машина превратилась в месиво в ДТП на новосибирской трассе

Источник:
Sibnet.ru
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Лобовое столкновение легковушки и грузовика на трассе в Тогучинском районе привело к гибели двух человек, сообщил начальник отдела пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

ДТП произошло поздно вечером в пятницу. Водитель Toyota Caldina, ехавший из Новосибирска, на 55 километре автодороги К-19Р врезался во встречный грузовик Volvo.

На месте ДТП от полученных травм скончались 23-летний водитель Toyota и его 30-летний пассажир.

Сотрудники полиции и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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Удавиков

кто составляет эти рейтинги, в них правды не добьёшься

veny33

читаю и жутко становится,так допишимся и до того,что советские войска не освободили,а захватили европу,а...

Иркут 69

Если человек против коррупции и беспредела, то это не значит что он "навальнист"....

Иркут 69

Он что похож на идиота? С самого начала все знали, да и он тоже, что нет у него ни одного теоретического...
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