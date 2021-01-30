Машина превратилась в месиво в ДТП на новосибирской трассе

Лобовое столкновение легковушки и грузовика на трассе в Тогучинском районе привело к гибели двух человек, сообщил начальник отдела пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

ДТП произошло поздно вечером в пятницу. Водитель Toyota Caldina, ехавший из Новосибирска, на 55 километре автодороги К-19Р врезался во встречный грузовик Volvo.

На месте ДТП от полученных травм скончались 23-летний водитель Toyota и его 30-летний пассажир.

Сотрудники полиции и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.