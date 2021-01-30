Мишустин проиндексировал федеральные пособия

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда социальных пособий для граждан, документ опубликован на сайте правительства. С 1 февраля они увеличится на 4,9%

Индексация затронет выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, пострадавшим на производстве, а также некоторые пособия для семей с детьми, следует из документа.

По семьям с детьми будут проиндексированы пособия при рождении ребенка, по уходу за ребенком, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также пособие по передаче ребенка на воспитание в семью.

В России с 2018 года пособия индексируют один раз в год, 1 февраля. Расчет ведется по индексу потребительских цен за прошлый год. По итогам 2020 года инфляция в стране достигла 4,9%. Это максимальный показатель с 2016 года.