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Мишустин проиндексировал федеральные пособия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда социальных пособий для граждан, документ опубликован на сайте правительства. С 1 февраля они увеличится на 4,9%

Индексация затронет выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, пострадавшим на производстве, а также некоторые пособия для семей с детьми, следует из документа.

По семьям с детьми будут проиндексированы пособия при рождении ребенка, по уходу за ребенком, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также пособие по передаче ребенка на воспитание в семью.

В России с 2018 года пособия индексируют один раз в год, 1 февраля. Расчет ведется по индексу потребительских цен за прошлый год. По итогам 2020 года инфляция в стране достигла 4,9%. Это максимальный показатель с 2016 года.

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Топ комментариев

Sanektуs

Да вполне он, скорее всего. MASH проправительственный ТГ-канал, я не думаю что им так трудно было туда...

veny33

читаю и жутко становится,так допишимся и до того,что советские войска не освободили,а захватили европу,а...

Иркут 69

Видимо зацепило их за живое. Хейтеров наняли для контрпиара... правда попытка так себе, жалкая и не талантливая.

urbasik

Теперь видео о настоящих дворцах кириенок.и ему подобных ребят не пройдёт..Народ решит что это очередное...
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