Поклонники «Ходячих мертвецов» увидят жену Нигана

Актриса Хилари Бертон – жена исполнителя роли Нигана в «Ходячих мертвецах», станет его супругой и на экране. Она сыграет Люсиль в одном из дополнительных эпизодов расширенного десятого сезона шоу, показ которых стартует 28 февраля.

Вместе с супругом Джеффри Дином Морганом Бертон уже приступила к работе над ролью в Джорджии, сообщает портал Comicbook.

Согласно комиксам «Ходячие мертвецы», Ниган был женат на Люсиль до начала зомби-апокалипсиса. Когда у нее нашли рак, Ниган, заведший роман с другой женщиной, бросил любовницу, чтобы провести как можно больше времени со своей женой в ее последние дни.

Она умерла одновременно со вспышкой зомби-вируса и превратилась в ходячего прямо на больничной койке. Ниган назвал бейсбольную биту с колючей проволокой в честь своей покойной жены. Этой битой он впоследствии убил очень много людей.

Шесть дополнительных серий в некоторой степени будут соответствовать формату антологии, фокусируясь на отдельных персонажах или небольших группах персонажей в каждом эпизоде. Предыстория Нигана, вероятно, будет в центре внимания одного из них.

Напомним, 11-й сезон станет для основного шоу последним. Планируется, что в этом году выйдут первые 12 серий 11 сезона, в 2022-м –завершающие 12. При этом вселенную шоу продолжат спин-оффы. Это «Бойтесь ходячих мертвецов», который вернется на экраны 11 апреля с восьмым эпизодом шестого сезона после долгого перерыва. Седьмой эпизод был показан 22 ноября 2020 года. Его уже продлил на седьмой сезон.

Кроме того, недавно звезда сериала «Ходячие мертвецы» актер Эндрю Линкольн заявил, что надеется уже в марте вернуться к съемочному процессу киноленты о Рике Граймсе.

Как сообщают СМИ, по слухам, Граймс умрет в третьей части этой киносерии. В комиксах Роберта Киркмана Рик был застрелен и превратился в зомби, которого убил его сын Карл. Фильмах эту роль предстоит выполнить кому-то еще, поскольку история Карла трагически оборвалась еще в восьмом сезоне сериала.

Среди продолжений истории вселенной «Ходячих» необходимо отметить двухсезонный сериал «Мир за пределами» про выросших в полной изоляции подростков, а также спин-офф про Дэрила и Кэрил, который должен выйти на экраны после завершения флагманского сериала. Ожидается, что это будет в 2023 году.