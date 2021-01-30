Жертвами ДТП в Самарской области стали 12 человек

В Самарской области в результате столкновения грузового автомобиля, рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 12 человек. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, пять из которых находятся в реанимации, сообщает СУ СК РФ по региону.

«Это жители Ульяновской и Самарской областей. Мы окажем всю необходимую помощь в расследовании, необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим, окажем помощь семьям погибших», — написал глава региона Дмитрий Азаров в Instagram.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка Самарской области столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Рейсовый микроавтобус следовал в Сызрань.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).