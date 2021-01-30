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Жириновский предложил открыть в России публичные дома

Источник:
«Комсомольская правда»
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Фото: Thijs Paanakker / Attribution License

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть в крупных российских городах публичные дома для молодежи.

Политик уверен, что таким образом можно в два-три раза снизить агрессивность молодых людей, выходящих на несанкционированные акции. Большинство таких «протестующих» — неженатые холостяки, которым некуда девать свою энергию, считает парламентарий.

Однако Жириновский признал, это публичные дома — не самый лучший вариант с точки зрения этики и морали. Он уточнил, что в стране требуется целенаправленная работа по выбору профессии и воспитанию молодежи.

До революции в России публичные дома были легализованы, проституцию узаконил император Николай I для борьбы с эпидемией сифилиса. Возрастной ценз был установлен с 16 лет, позднее его подняли до 18 лет. После революции 1917 года дома терпимости были запрещены.

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