Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за протестные призывы

Представители TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» получили письма с требованием прибыть в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях, сообщает пресс-служба ведомства.

Статья 13.41 КоАП об ограничении запрещенной информации позволяет оштрафовать соцсети на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Кроме того, запрещенную информацию могут блокировать, предупреждает ведомство. Такое право дает статья 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

За несколько дней до акций 23 января в поддержку Алексея Навального Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить призывы к участию в акции, адресованные подросткам. При этом эксперты отметили, что наиболее «протестной» в итоге стала соцсеть TikTok.