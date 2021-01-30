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Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за протестные призывы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Представители TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» получили письма с требованием прибыть в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях, сообщает пресс-служба ведомства.

Статья 13.41 КоАП об ограничении запрещенной информации позволяет оштрафовать соцсети на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Кроме того, запрещенную информацию могут блокировать, предупреждает ведомство. Такое право дает статья 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

За несколько дней до акций 23 января в поддержку Алексея Навального Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить призывы к участию в акции, адресованные подросткам. При этом эксперты отметили, что наиболее «протестной» в итоге стала соцсеть TikTok.

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Топ комментариев

Sanektуs

Да вполне он, скорее всего. MASH проправительственный ТГ-канал, я не думаю что им так трудно было туда...

veny33

читаю и жутко становится,так допишимся и до того,что советские войска не освободили,а захватили европу,а...

Иркут 69

Видимо зацепило их за живое. Хейтеров наняли для контрпиара... правда попытка так себе, жалкая и не талантливая.

urbasik

Теперь видео о настоящих дворцах кириенок.и ему подобных ребят не пройдёт..Народ решит что это очередное...
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