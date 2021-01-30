НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум

Источник:
Sibnet.ru
499 9
Фото: © пресс-служба президента РФ

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину пробил десятилетний минимум на фоне протестов оппозиции, свидетельствует опрос Фонда общественного мнения.

Проведенное социологическое исследование показало, что на конец января Путину доверяют 53% респондентов. Это самое низкое значение с 2013 года, что ФОМ проводит исследования в текущем формате, пишет Bloomberg.

Рейтинг Путина находился на десятилетнем минимуме в 55%, но вместо ожидаемого восстановления начал падать после ареста Навального и новых протестных выступлений оппозиции.

Политологи полагают, что ситуация с Навальным стала лишь спусковым крючком, так как люди уже были недовольны из-за падающих доходов. Так, в некоторых регионах Дальнего Востока и Сибири зафиксирован самый низкий исторический уровень поддержки Путина — на уровне 30%.

Согласно Росстату, за 2020 год россияне обеднели на 3,5%, по итогам последних семи лет реальные доходы населения упали на 10,6% и вернулись на уровни 2010 года. Средняя зарплата в пересчете на доллары имеет минимальное значение с 2009 года и составляет 670 долларов.

Еще по теме
Мишустин проиндексировал федеральные пособия
Жириновский предложил открыть в России публичные дома
Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за протестные призывы
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
смотреть все
Политика #Россия
Время зимы
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
Все статьи
Картина дня
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
Мишустин проиндексировал федеральные пособия
Жириновский предложил открыть в России публичные дома
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
Подробности
•
Собчак, Дудь и другие: что думает звездная «оппозиция»
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Машина превратилась в месиво в ДТП на новосибирской трассе
Сибирь 30.01.2021 16:32
Санврачи опровергли миф о «тренировке» иммунитета грязью
Сибирь 30.01.2021 14:09
Исследователь определил места обитания йети на Байкале
Сибирь 30.01.2021 12:45
Животные красноярского зоопарка улыбнулись снегу. ФОТО
Сибирь 30.01.2021 11:27
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
3870
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
3524
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
3150
ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина»
2752
Обсуждение (9)
Картина дня
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
Мишустин проиндексировал федеральные пособия
Жириновский предложил открыть в России публичные дома
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
Актуальные темы
Правила жизни
190
Коронакризис
2155
Экзамены
24
Новая энергетика
79
Человек и компьютер
67
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Sanektуs

Да вполне он, скорее всего. MASH проправительственный ТГ-канал, я не думаю что им так трудно было туда...

veny33

читаю и жутко становится,так допишимся и до того,что советские войска не освободили,а захватили европу,а...

Иркут 69

Видимо зацепило их за живое. Хейтеров наняли для контрпиара... правда попытка так себе, жалкая и не талантливая.

urbasik

Теперь видео о настоящих дворцах кириенок.и ему подобных ребят не пройдёт..Народ решит что это очередное...
Sibnet.Ru