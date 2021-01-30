Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину пробил десятилетний минимум на фоне протестов оппозиции, свидетельствует опрос Фонда общественного мнения.

Проведенное социологическое исследование показало, что на конец января Путину доверяют 53% респондентов. Это самое низкое значение с 2013 года, что ФОМ проводит исследования в текущем формате, пишет Bloomberg.

Рейтинг Путина находился на десятилетнем минимуме в 55%, но вместо ожидаемого восстановления начал падать после ареста Навального и новых протестных выступлений оппозиции.

Политологи полагают, что ситуация с Навальным стала лишь спусковым крючком, так как люди уже были недовольны из-за падающих доходов. Так, в некоторых регионах Дальнего Востока и Сибири зафиксирован самый низкий исторический уровень поддержки Путина — на уровне 30%.

Согласно Росстату, за 2020 год россияне обеднели на 3,5%, по итогам последних семи лет реальные доходы населения упали на 10,6% и вернулись на уровни 2010 года. Средняя зарплата в пересчете на доллары имеет минимальное значение с 2009 года и составляет 670 долларов.