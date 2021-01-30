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Животные красноярского зоопарка улыбнулись снегу.  ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Тигр, рысь, выдра и другие животные красноярского зоопарка «Роев ручей» по-своему обрадовались выпавшему в пятницу снегу, фотографии счастливых зверей зоопарк опубликовал в соцсетях.

«Выпала треть месячной нормы снега, и снегопад не останавливается.
Зато морозы отступают. Животные парка «Роев ручей» радуются мягкому и пушистому снегу каждый в силу своего темперамента. Выдры, например, ныряют в снег и купаются в нем, как в бассейне, степенные зубры устраивают в сугробах настоящую корриду, а остальные просто рады такому природному явлению», — говорится в сообщении зоопарка.

Пользователи соцсетей назвали фотографии зверей милыми, а один из них написал, что животные на кадрах улыбаются природному явлению.



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