Животные красноярского зоопарка улыбнулись снегу.  ФОТО

Тигр, рысь, выдра и другие животные красноярского зоопарка «Роев ручей» по-своему обрадовались выпавшему в пятницу снегу, фотографии счастливых зверей зоопарк опубликовал в соцсетях.

«Выпала треть месячной нормы снега, и снегопад не останавливается.

Зато морозы отступают. Животные парка «Роев ручей» радуются мягкому и пушистому снегу каждый в силу своего темперамента. Выдры, например, ныряют в снег и купаются в нем, как в бассейне, степенные зубры устраивают в сугробах настоящую корриду, а остальные просто рады такому природному явлению», — говорится в сообщении зоопарка.

Пользователи соцсетей назвали фотографии зверей милыми, а один из них написал, что животные на кадрах улыбаются природному явлению.