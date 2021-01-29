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Полет первого серийного Су-57 попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала ролик, демонстрирующий сборку и полет первого серийного истребителя пятого поколения Су-57.

Видео снято на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, на обнародованных кадрах показаны разные стадии производства боевой машины, включая финальную проверку работоспособности всех систем.

В конце Су-57 разгоняется на заводском аэродроме и взлетает в небо. Первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года, однако тогда это был экспериментальный образец. С тех пор в конструкцию истребителя внесли множество изменений.


Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО.

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