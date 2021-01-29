НАВЕРХ

Большунов выиграл гонку на этапе Кубка мира

Источник:
Sibnet.ru
111 0
Фото: Granada / CC BY-SA 4.0

Лыжник сборной России Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции.

Россиянин прошел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Вторым финишировал норвежец Симен Крюгер, он отстал от Большунова на 1,8 секунду. Тройку призеров замкнул еще один представитель Норвегии — Шур Рете, его отставание составило 23,9 секунд.

Главный соперник Большунова в прошлом сезоне Йоханнес Клебо, который вернулся на этапы Кубка мира после паузы, финишировал на седьмом месте, хотя стартовал раньше российского лыжника на минуту.

В десятке сильнейших еще два россиянина — Иван Якимушкин, уступивший Большунову 51 секунду (5 место), и Денис Спицов, занявший десятое место по итогам гонки.

Еще по теме
Фигуристка Медведева проведет мастер-классы для детей в Забайкалье
Загитова и Медведева возглавят команды на новом турнире
Пловчиха преодолела 85 метров подо льдом на мировой рекорд
Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Картина дня
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
Утилизационный сбор на машины в России резко повысят
Полет первого серийного Су-57 попал на видео
Подробности
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Россия смирилась с антидопинговыми санкциями
25.01.2021 15:59
Спортсмены предложили «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
15.01.2021 11:25
Гимнастка раскритиковала бедных многодетных матерей
14.01.2021 14:38
Широков продал бутсы, в которых избил арбитра
13.01.2021 11:42
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
Утилизационный сбор на машины в России резко повысят
Полет первого серийного Су-57 попал на видео
Актуальные темы
Дела Навального
170
Бывший СССР
34
Человек и космос
77
Русские машины
32
Климатические войны
43
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Lava Lava

А то что кондуктор сама маску носит на шее это вы на видео не видите?) Я конечно могу предположить что...

Uynachalnica

У у него 1 номер, нечетный, со второго начнут.

BadBoy91

мою дозу себе пусть вколет, "здоровей" будет

anubis77

Ты адекватный, нет? У кого ты тут требуешь? Тут никто этим вопросом не занимается. Ты в спортлото тоже...
Sibnet.Ru