Большунов выиграл гонку на этапе Кубка мира

Лыжник сборной России Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции.

Россиянин прошел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Вторым финишировал норвежец Симен Крюгер, он отстал от Большунова на 1,8 секунду. Тройку призеров замкнул еще один представитель Норвегии — Шур Рете, его отставание составило 23,9 секунд.

Главный соперник Большунова в прошлом сезоне Йоханнес Клебо, который вернулся на этапы Кубка мира после паузы, финишировал на седьмом месте, хотя стартовал раньше российского лыжника на минуту.

В десятке сильнейших еще два россиянина — Иван Якимушкин, уступивший Большунову 51 секунду (5 место), и Денис Спицов, занявший десятое место по итогам гонки.