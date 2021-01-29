Утилизационный сбор на машины в России резко повысят

Утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили в России повысят на четверть уже в первом квартале 2021 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Базовую ставку для легковых машин повысят с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков — со 150 до 187,5 тысячи рублей. Ранее правительство при повышении утилизационного сбора меняло коэффициенты, на которые умножается базовая ставка. В 2021 году от такой схемы отказались, базовая ставка будет увеличена на 25%.

Правительство полагает, что увеличение ставок сбора не должно вызвать рост цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ.

Доля утилизационного сбора в стоимости импортируемых автомобилей составляет порядка 5%, при этом за период 2018-2019 годов ввозная пошлина на импортируемые легковые автомобили была снижена с 20% до 15%. Поэтому чиновники не ожидают существенного удорожания импортной техники.

Утилизационный сбор ввели в 2012 году, он позволил компенсировать снижение пошлин после вступления России в ВТО. Сначала его платили только импортеры, с 2014 года его распространили на всех. После введения сбор повышался трижды.