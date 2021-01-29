Опасные форсунки обнаружили у внедорожников Toyota

Toyota отзывает в России более 82 тысяч внедорожников Land Cruiser 200 и Lexus LX570 из-за возможных проблем с форсунками омывателя лобового стекла, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota LC200, проданных с 31 января 2013 года по настоящее время.

Причина отзыва транспортных средств стало то, что автомобили оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости, находящейся внутри, и из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе

При такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию.

На всех отзываемых авто будут бесплатно заменены форсунки омывателя лобового стекла на модернизированные.