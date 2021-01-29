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Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Вопрос о включения Донбасса в состав России на повестке дня не стоит, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его спросили, рассматривается ли в руководстве страны сценарий присоединения Донбасса.

«Такой вопрос на повестке дня не стоит. Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса, продолжит защищать русских», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

В четверг главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион.

Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что это личная позиция Симоньян, отметив, что главред RT не является ни госслужащим, ни чиновником.

Депутат Госдумы Андрей Козенко на форуме «Русский Донбасс» сказал, что российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 000 жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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