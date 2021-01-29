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Финансист посоветовал, как приумножить сбережения

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Частный инвестор при вложении средств должен постоянно помнить о соотношении «выгода-риск» — чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность все потерять, дал совет исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Наиболее рискованными инструментами для инвестиций он назвал вложения в криптовалюту, особенно в те инструменты, которые демонстрируют резкие — до тысячи процентов в краткосрочном периоде — колебания, приводит «Прайм» слова Иванова.

«Консервативный подход предполагает, что инвестор выбирает стабильные инструменты со средней доходностью, но и с низкими рисками. Это — вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес (например, производство продуктов питания, ритейл) или покупка валюты», — пояснил финансист.

Наиболее консервативным видом инвестиций считается покупка валюты, а также золотых и серебряных монет. Такие вложения защищают рублевые средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли. Но для этого важно разбираться в фондовом рынке и не инвестировать в то, чего вы не понимаете, заключил Иванов.

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