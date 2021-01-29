Замминистра культуры Алтайского края погибла в ДТП

Замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина умерла в больнице после ДТП, в которое попала в пятницу на трассе Барнаул-Бийск.

Об аварии сообщила пресс-служба правительства региона. Водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем, в котором находились водитель, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков. Они ехали в командировку из Барнаула в Бийск.

«Галина Кубрина, заместитель министра культуры Алтайского края, находившаяся в автомобиле с министром, скончалась в больнице», – сообщил правительственный Telegram-канал «Ленина, 59».

В результате аварии Безрукова и Зыков также получили травмы. Сейчас им оказывают помощь в больнице.