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Замминистра культуры Алтайского края погибла в ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина умерла в больнице после ДТП, в которое попала в пятницу на трассе Барнаул-Бийск.

Об аварии сообщила пресс-служба правительства региона. Водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем, в котором находились водитель, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков. Они ехали в командировку из Барнаула в Бийск.

«Галина Кубрина, заместитель министра культуры Алтайского края, находившаяся в автомобиле с министром, скончалась в больнице», – сообщил правительственный Telegram-канал «Ленина, 59». 

В результате аварии Безрукова и Зыков также получили травмы. Сейчас им оказывают помощь в больнице.

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antibacila

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Nik3316

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Lava Lava

А то что кондуктор сама маску носит на шее это вы на видео не видите?) Я конечно могу предположить что...
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