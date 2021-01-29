Самый быстрый в России подъемник построят в Шерегеше

Кресельный подъемник, который сможет работать в ветер и мороз, а также будет самым быстрым в России, построят в Шерегеше, сообщил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

«Планы на год: группа компаний "Каскад" (начнет) строительство еще одного подъемника, это уникальная разработка компании Doppelmayr, таких подъемников нет в России — это шестиместный кресельный подъемник с подогреваемыми креслами, с колпаками и с системой стабилизации. Он может работать в ветровую нагрузку до 20 метров в секунду и практически в любой мороз», — сказал Пятовский на пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что действующие сейчас подъемники, как правило, приостанавливают свою работу при ветре и похолодании, так как могут эксплуатироваться в ограниченных погодных условиях. У новой канатной дороге таких эксплуатационных ограничений не будет. Кресла будут оснащены специальными рамами ветровой стабилизации для комфорта и безопасности туристов.

Новый кресельный подъемник сможет перевозить порядка 2,4 тысячи человек в час. Это будет самый быстрый кресельный подъемник в России.

Сейчас в Шерегеше работают более 80 гостиниц, доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 50 км и 18 подъемников. В зимнем сезоне 2020-2021 курорт посетили пока 600 тысяч человек.