Санврачи опровергли миф о «тренировке» иммунитета грязью

Специалисты Роспотребнадзора по Бурятии предупредили, что мнение про «быстро поднятое не считает упавшим» в отношении еды не работает, а еще опровергли миф о «тренировке» иммунитета грязью.

«Почти каждый хоть раз в жизни ронял что-то вкусное на пол, быстро подбирал и все же съедал упавший кусочек. Но хорошо известное правило пяти секунд, которое гласит, что упавшую на пол пищу можно сесть без опасения за свое здоровье, если она пролежала на полу или другой поверхности меньше пяти секунд, не работает», — отметили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии.

Но, заразитесь ли вы какой-либо пищевой инфекцией, зависит от многих факторов. Например, от чистоты пола. Если кто-то только что прошелся по полу в грязной обуви или там недавно лежал домашний питомец, вероятно, что на полу есть болезнетворные бактерии в большом количестве.

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Хотя крекер или сухое печенье впитают меньше грязи и бактерий с пола, чем кусок пиццы или тарелка спагетти в томатном соусе. Имеет значение и напольное покрытие. Бутерброд, упавший на ковер, будет менее загрязнен из-за меньшего контакта с поверхностью, чем тот же бутерброд, упавший на ламинат.

А в целом, чтобы решить для себя, можно ли действительно съесть то, что упало, важно руководствоваться здравым смыслом, но никак не «правилом пяти секунд». Кроме того, в Сети регулярно появляются истории о том, что, современная жизнь слишком «стерильна», мы уделяем слишком много внимания чистоте.

«Специалисты» советуют, что лучше бы люди убирались в своих домах немного меньше, чтобы повысить сопротивляемость организма и улучшить свой иммунитет. Но научных исследований, подтверждающих такие заявления, не существует.