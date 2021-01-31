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Заморозка цен создала риск дефицита продуктов в магазинах

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Счетная палата предупредила о возможном дефиците продуктов после введения ограничений на их стоимость. Представитель Ассоциации(АКОРТ) компаний розничной торговли разделил опасения аудиторов.

Предельные цены были установлены в декабре на сахар и подсолнечное масло после того, как президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен. Аудиторы Счетной палаты опасаются, что производители придержат товары на складах, чтобы продать их подороже после отмены ограничений.

«У нас рыночная экономика, а инструмент ценового регулирования — это острый скальпель, который следует применять очень аккуратно. Резать нужно осторожно, постоянно анализируя результаты. Если установить цены ниже себестоимости производства или продажи, выпускать или реализовывать продукт будет невыгодно», — сказал РИА Новости заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин.

Схожую точку зрения выразил и Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По его словам, в данный момент угроза дефицита умозрительна. «Но если так пойдет и дальше, не исключено, что это станет реальностью. Любые товары, к которым применяются административные ограничения о назначении цен, попадают в зону риска. Тут нужны более тонкие настройки», — подчеркнул Рылько.

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